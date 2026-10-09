MotoGP, Raul Fernandez il più veloce e da record nelle prequalifiche in Indonesia

Nell’ultimo quarto d’ora come di consueto parte il classico Time Attack con doppia gomma soft, e Raul Fernandez fa segnare un tempo straordinario: 1’28’’725 con tanto di record della pista, migliorando il tempo di Marco Bezzecchi dello scorso anno. È proprio Bezzecchi il pilota ad avvicinarsi di più, in 1’28’’944 si prende la seconda posizione virtuale ma dopo alcuni tentativi. Un Martin piuttosto sottotono nel resto della sessione va a chiudere la top 3 (tutta Aprilia) in 1’29’’206, con l’unica Aprilia in difficoltà che è quella di Ogura (fuori dai primi dieci). Acosta (quarto) anticipa Marc Marquez, quinto ma piuttosto staccato dai primi. Il Campione del Mondo in carica è comunque la prima Ducati in pista, davanti a Di Giannantonio (sesto), Alex Marquez (ottavo), Franco Morbidelli (nono) e un redivivo Pecco Bagnaia (decimo e direttamente in Q2). A sorpresa Quartararo torna in pista e strappa il settimo tempo, con il suo compagno Rins appena fuori dalla top ten.