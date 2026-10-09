MotoGP, Raul Fernandez il più veloce e da record nelle prequalifiche in Indonesia

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Raul Fernandez da sogno a Mandalika: lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse fa segnare il miglior tempo nella sessione di prequalifiche di MotoGP in Indonesia. Super crono di 1’28’’725, per sgretolare il record della pista di Marco Bezzecchi dello scorso anno. Il riminese dell’Aprilia ufficiale è secondo, a +0.219, davanti al suo compagno di squadra Jorge Martin (+0.481). Quinto Marc Marquez, accede al Q2 direttamente anche Bagnaia.
Un super Raul Fernandez domina le prequalifiche a Mandalika in Indonesia. Dopo la partenza ritardata a causa di una bandiera rossa nelle sessioni precedenti, le prequalifiche si aprono con i classici test sul passo gara. Inizialmente le due Aprilia di Raul Fernandez (Trackhouse) e Marco Bezzecchi sono le uniche a scendere sotto il muro dell’1’30’’, con il solito Marc Marquez in agguato e staccato di pochi decimi. Il Campione del Mondo in carica si focalizza soprattutto su un long run, con tanti giri consecutivi poco sopra l’1’30’’. Si rivedono tra le prime posizioni un po’ a sorpresa anche le due Yamaha di Rins e Quartararo, anche se il francese è vittima di una caduta che lo lascia piuttosto dolorante.
Nell’ultimo quarto d’ora come di consueto parte il classico Time Attack con doppia gomma soft, e Raul Fernandez fa segnare un tempo straordinario: 1’28’’725 con tanto di record della pista, migliorando il tempo di Marco Bezzecchi dello scorso anno. È proprio Bezzecchi il pilota ad avvicinarsi di più, in 1’28’’944 si prende la seconda posizione virtuale ma dopo alcuni tentativi. Un Martin piuttosto sottotono nel resto della sessione va a chiudere la top 3 (tutta Aprilia) in 1’29’’206, con l’unica Aprilia in difficoltà che è quella di Ogura (fuori dai primi dieci). Acosta (quarto) anticipa Marc Marquez, quinto ma piuttosto staccato dai primi. Il Campione del Mondo in carica è comunque la prima Ducati in pista, davanti a Di Giannantonio (sesto), Alex Marquez (ottavo), Franco Morbidelli (nono) e un redivivo Pecco Bagnaia (decimo e direttamente in Q2). A sorpresa Quartararo torna in pista e strappa il settimo tempo, con il suo compagno Rins appena fuori dalla top ten.