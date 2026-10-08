MotoGp, Marquez prima dell'Indonesia: "Contrario al nuovo format, siamo delle pedine"

Jorge Martin, a sua volta, presenta il fine settimana di Mandalika e la sfida a Marquez: "Sono molto fiducioso sulla moto, ogni volta mi sento più veloce e sembra che ci sia la soluzione corretta per ogni problema. Siamo in ottima forma e stiamo vivendo un ottimo momento. Ogni gara è importante allo stesso modo, serviranno punti preziosi. Bezzecchi ha fatto una grande differenza quest'anno, è stato molto veloce su questa pista, ma non si sa mai cosa possa cambiare di anno in anno. Sfidare Marquez sarà molto difficile, dovremo farlo anche qui. Il nuovo format di gara? Sicuramente è un grande cambiamento a cui dovremo adattarci perché ci saranno tanti momenti in cui dovremo attaccare e molti più rischi. Non sarà semplice gestire il tutto, mancherà il warm-up e questo lo apprezzo perché non mi è mai piaciuto molto (ride, ndr). Non è il massimo che non ci abbiano coinvolto nella decisione, potevano chiederci un parere".