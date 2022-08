MotoGP, Quartararo: "Sto dando il massimo e posso continuare a farlo". Bagnaia: "Gli metterò pressione"

MOTOGP AUSTRIA

Il leader del Mondiale parla prima del GP d’Austria: "Avremo più velocità, possiamo fare bene". Bagnaia fiducioso: "Questo è un buon tracciato per la nostra moto"

© Getty Images La MotoGP arriva al Red Bull Ring per il tredicesimo appuntamento del Mondiale. Nella consueta conferenza stampa Fabio Quartararo cerca il riscatto dopo gli ultimi due GP deludenti: “Il tracciato è cambiato. Con l’introduzione della nuova chicane il circuito migliora per la Yamaha. Io sto spingendo al massimo”. Ben focalizzato sulla gara anche ‘Pecco’ Bagnaia: “La Ducati è in buona forma e sono sicuro che può lottare per stare davanti".

La MotoGP fa tappa in Austria. Rispetto al percorso delle scorse stagioni lo Spielberg presenta una novità importante: per motivi di sicurezza è stata inserita una nuova chicane, che ha lo scopo imporre ai piloti una frenata nel tratto più veloce della pista. A sole otto gare dalla fine della stagione, quindi, il circuito austriaco può diventare una tappa fondamentale per riaprire definitivamente il campionato. Dopo il GP di Gran Bretagna, il gap tra il francese e Aleix Espargaró si è assottigliato (22 punti).

Il weekend è preceduto dalla tradizionale conferenza stampa di presentazione da parte dei piloti. Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, dopo il giro a vuoto in Inghilterra, cercherà punti fondamentali: “Lo scorso anno, prima dell’arrivo della pioggia, ero in lotta per le prime posizioni. Sto spingendo la Yamaha al massimo delle sue potenzialità, credo di aver ottenuto come pilota buoni risultati”. Il francese ha poi espresso un pensiero anche sul nuovo tracciato austriaco: “Non ho ancora visto le nuove modifiche, ma sono sicuro che se non perdiamo l'anteriore la gara può andare bene”.

A voler migliorare è sicuramente il pilota dell’Aprilia Aleix Espargarò: “Potevo salire sul podio sia ad Assen che a Silverstone. La nuova chicane rende più sicura la pista e, devo dire che la nostra moto se la cava bene nelle curve”. Lo spagnolo è il primo inseguitore di Quartararo e una vittoria potrebbe riaprire i giochi: “L'Austria non è mai stata particolarmente positiva per noi, ma l'Aprilia è migliorata”.

Chi è a caccia della terza vittoria consecutiva è “Pecco” Bagnaia. Il pilota della Ducati vuole ripetere la strepitosa prestazione di Silverstone: “Voglio essere competitivo qui a Spielberg. Cercherò di guadagnare punti e recuperare terreno su Quartararo. Tutte le moto quest’anno sono migliorate, ma la Ducati è in buonissima forma”.

Proverà a dar fastidio anche Maverick Vinales, l’altro pilota dell’Aprilia: "Lottiamo per la vittoria grazie ai margini di miglioramento che abbiamo avuto. Con il risultato della scorsa settimana iniziamo al meglio il weekend, questo tracciato è ottimo per il mio stile di guida".

Anche Brad Binder, pilota del marchio austriaco KTM, è fiducioso: “Sono motivato, sarà un weekend emozionante per noi”. Un pensiero poi a un possibile motomondiale in Sudafrica: “ Sarebbe bellissimo tornare ad avere una gara di MotoGP, abbiamo strutture adeguate”.