MotoGP, Quartararo operato con successo all'alluce: "Ora un lungo riposo"

Fabio Quartararo è stato operato con successo all'alluce sinistro, fratturato nel weekend del GP d'Olanda. Il francese della Yamaha si era infortunato correndo per le strade di Amsterdam, era stato dichiarato "fit" dopo le prime libere, ma la brutta caduta in gara (che gli è costata anche una distorsione al gomito) aveva peggiorato la situazione, rendendo inevitabile l'intervento. Ora, per sua fortuna, avrà oltre un mese di tempo per recuperare al 100% visto che il prossimo appuntamento del Motomondiale sarà quello di Silverstone nel fine settimana del 4-6 agosto.