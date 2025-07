La MotoGP guarda già al 2026: svelato il calendario provvisorio

La MotoGP ha varato il calendario provvisorio del 2026. Con 22 Gran Premi in cinque continenti, la stagione si estenderà da febbraio a novembre e regalerà spettacolo a milioni di appassionati in tutto il mondo e per i piloti che lottano in pista. Il Brasile torna a essere un mercato chiave per la MotoGP, mentre alcuni appuntamenti cambiano data. Dopo il via in Thailandi nel weekend dal 27 febbraio al 1 marzo, il tanto atteso ritorno in Brasile riporta la MotoGP in uno dei maggiori mercati al mondo e si è già al lavoro a Goiania per farlo diventare un vero appuntamento emblematico. La città di Goiania, capitale di Goiás, darà il benvenuto alla MotoGP per il secondo appuntamento del 2026 a fine marzo prima di spostarci verso nord Austin (Texas) e negli Stati Uniti.