MotoGP, infortunio alla caviglia per Quartararo: "Ho inciampato correndo, ma ad Assen ci sarò"

MOTOGP

Il francese della Yamaha ha annunciato che si sottoporrà a una radiografia e che dovrà prendere antidolorifici

© Getty Images Piove sul bagnato per Fabio Quartararo, che dopo un avvio di stagione da incubo con la Yamaha deve ora fare i conti con un infortunio alla caviglia sinistra: "Sono caduto mentre correvo - ha spiegato arrivando al circuito di Assen nella giornata di giovedì, alla vigilia del weekend del GP d'Olanda -. Ho preso una storta alla caviglia e all'alluce, ora vado a fare una radiografia e spero che non sia niente di serio".

L'incidente è avvenuto mentre si stava allenando per le strade di Amsterdam: "Ho colpito qualcosa mentre correvo... È pericoloso correre - ha scherzato il campione del Mondo 2021 -. Se ci saranno conseguenze per il weekend? Direi di no, ma di sicuro prenderò antidolorifici perché è la gamba con cui devo cambiare marcia e mettere peso per i cambi di direzione. Sarò molto più stanco, ma fa parte del lavoro".

