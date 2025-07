Marquez torna sulla rivalità con Valentino Rossi: "Fare pace con lui? Non dipende solo da me"

"Fare pace con Valentino Rossi? Quando qualcosa non dipende solo da te, allora non puoi dire: 'Mi interessa'. Le persone che hanno qualcosa da dare sono quelle che voglio avere dalla mia parte". Marc Marquez non si nasconde e non sembra aver intenzione di ricucire con il Dottore dopo gli scontri avvenuti nelle scorse stagioni. La rivalità, culminata con la celebre "spinta" di Sepang 2015, ha lasciato lunghi strascichi che non sembrano esser stati cancellati da Marquez come riportato durante un'intervista a DAZN.