Roma, Massara lavora sulle uscite: quattro cessioni in via di definizione

Non solo entrate, il mercato della Roma è caldissimo e Frederic Massara sta lavorando anche sul fronte uscite. Saranno ben quattro gli addii che verranno definiti nelle prossime ore, a cominciare dalle cessioni in prestito dei giovani Cherubini e Reale. Il primo è pronto a trasferirsi in prestito alla Sampdoria, mentre per il secondo pronta una nuova avventura con la maglia della Juve Stabia. Cessione vicinissima anche per Saud Abdulhamid, arrivato dall’Arabia Saudita lo scorso anno e prossimo a vestire la maglia del Lens. Nelle prossime ore verrà definita la partenza del terzino destro in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei giallorossi. Il quarto e ultimo giocatore pronto a partire è Ola Solbakken, finito nel mirino del Nordsjaelland.