Basket, Nazionale, chiuso raduno a Folgaria: sabato test con Islanda

Si è chiuso oggi, giovedì 31 luglio, il Training Camp 2025 della Nazionale. Dopo l'allenamento mattutino, gli Azzurri si sono trasferiti a Trento, sede della Trentino Basket Cup 2025 (2/3 agosto). L'allenamento di venerdì 1 agosto, dalle 11.00 alle 13.00, sarà a porte aperte. Anche quest'anno, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco hanno potuto godere delle meraviglie dell'Alpe Cimbra per la prima parte della preparazione in vista dell'Europeo (28 agosto/14 settembre). Ospiti del Golf Hotel (Gruppo Blu Hotels) di Folgaria, gli atleti di Italbasket hanno vissuto una settimana immersi nella natura e avvolti dal calore di un pubblico che ogni giorno ha letteralmente riempito le tribune del palazzetto di Via delle Nazioni Unite.