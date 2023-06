MotoGP Germania, Marquez cade ancora: frattura a un dito, niente GP

gp germania

Sachsenring da incubo per l'otto volte iridato che cade ancora e si frattura il primo dito della mano sinistra

© Getty Images Non c'è pace per Marc Marquez al Sachsenring, con un warm up macchiato da un'altra caduta in un weekend disastroso per l'otto volte iridato. Alla quinta caduta del fine settimana di MotoGP, lo spagnolo ha subito una piccola frattura al primo dito della mano sinistra in un violento highside in curva 7. Nonostante l'infortunio, col dottor Charte che ha svelato anche dei piccoli problemi a gomito e mano destra, lo spagnolo è stato dichiarato fit per il GP, ma ha successivamente comunicato di aver deciso di non prendere parte alla gara.

In un primo momento, dopo aver ricevuto il fit, tutto lasciava presagire che lo spagnolo potesse prendere regolarmente parte alla gara nel tracciato in cui per anni è stato autentico dominatore. Ma qualche ora dopo, valutando lo stato fisico e soprattutto mentale, date le numerose cadute in fine settimana da dimenticare al più presto, il Cannibale ha deciso di dare forfait.

L'annuncio è arrivato a meno di un'ora dal via della gara, con lo spagnolo che ha convocato il team nel suo motorhome per comunicare la decisione di non prendere parte alla gara.

MARQUEZ: "NON MI SENTO PRONTO PER CORRERE"

Uscito dal suo motorhome per raggiungere il box Honda, Marquez ha quindi spiegato: "Dopo 4-5 cadute non mi sento pronto per correre e fare la gara. Preferisco starmene calmo e non correre, poi in Olanda si vedrà. Non mi sento proprio pronto perché ho preso tante botte con le cadute".