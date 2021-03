MotoGP Qatar, Vinales: "Vittoria incredibile". Zarco: "Motore fantastico"

DAL PODIO

Lo spagnolo si gode il momento, il debutto del francese in Pramac è super

Maverick Vinales conquista il primo GP della stagione al termine di una gara emozionante in quel di Losail. Lo spagnolo, che ha chiuso davanti a Zarco e Bagnaia, si gode il momento: "E’ stata una vittoria incredibile, la partenza non è andata bene ma poi ho sentito tutto il potenziale della moto". Soddisfatto anche Zarco: "Sono soddisfatto, stata una gara lunga ma buona". Getty Images

"Ho sfruttato le gomme nel modo migliore, ho spinto nel momento giusto e sono stato calmo. E’ stato un weekend incredibile” le parole di Vinales, capace di rimontare fino al gradino più alto del podio nonostante una partenza tutt'altro che esaltante.

Costante e veloce, Johann Zarco brinda al meglio al debutto in Pramac: "Sentivo di avere velocità per poter stare dietro a Maverick, ho quindi preso subito Pecco e poi l’ho puntato anche se avevo problemi alla gomma. Poi quando Mir mi ha ripreso sono riuscito a salire sul podio grazie al motore fantastico. Il momento è quello giusto e me lo godo".