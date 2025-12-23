Motogp: Marc Marquez torna in sella dopo tre mesi, su una Ducati da cross

"Primo giorno in sella. Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo". E' il messaggio che Marc Marquez ha postato su Instagram insieme con una foto che lo ritrae in azione con una Ducati da cross. Il campione del mondo, fermo da tre mesi dopo la frattura alla scapola destra riportata in Indonesia, e la seguente operazione, ha ripreso ad allenarsi.