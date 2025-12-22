MotoGP, Honda scalda i motori verso il 2027: svelato il rombo del nuovo 850cc

Mentre la MotoGP si prende una pausa in vista della nuova stagione 2026, Honda scalda i motori verso il 2027. In tutti i sensi. Perché la Casa giapponese vuole tornare a vivere le gioie che hanno contraddistinto il suo passato, cercando di farsi trovare preparata per la rivoluzione in atto nel Motomondiale. Se il prossimo sarà un anno di transizione, il 2027 sarà quello della nuova era col passaggio dai 1000cc alle moto da 850cc, ripartendo di fatto da zero. E a poco più di un anno da quello che sarà... Honda è pronta. E lo ha mostrato al mondo intero, pubblicando sui social il ruggito della RC-V del futuro, quel rombo che accompagnerà i piloti, chissà, a nuovi podi e vittorie per tornare a essere l'Ala Dorata temuta come un tempo.