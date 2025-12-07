Logo SportMediaset

Motogp
IN SVIZZERA

Dalla AJS di Graham, alla Yamaha di Rossi: il meglio delle moto da corsa nel museo della Fim

07 Dic 2025
E' stato inaugurato a Mies, in Svizzera, il museo dedicato al motociclismo da corsa voluto dalla Federmoto internazionale. Presenti alla "prima" del Racing Motorcycle Museum, il presidente Jorge Viegas, ma anche il 15 volte iridato di velocità Giacomo Agostini e i campioni di oggi come Marc Marquez, Toprak Razgatlioglu e Romain Febvre. In esposizione, mezzi storici come la AJS Porcupine che vinse con Leslie Graham il primo titolo mondiale nel 1949, la Honda RC166 F101 250 di Mike Hailwood, ma anche la Yamaha YZR-M1 2004 di Valentino Rossi e poi la Kawasaki Superbike di Rea, la Yamaha da cross di Stefan Everts, la Beta da trial di Tarres, la Bmw di Auriol per la Dakar e moltissimi altri pezzi da collezione. Uno schieramento da far gola a ogni appassionato delle due ruote a motore.

motociclismo
fim

