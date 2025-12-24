Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Fiamma Olimpica si 'ferma' nello stabilimento Coca-Cola di Marcianise

24 Dic 2025 - 21:33

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa nella fabbrica di Coca-Cola HBC Italia a Marcianise, che ha compiuto 50 anni di attività nel 2024. In questa occasione, un gruppo di dipendenti ha corso come tedofori, portando la Fiamma Olimpica nello stabilimento, in una celebrazione che unisce sport, comunità e orgoglio aziendale. Dal 1974, la fabbrica imbottiglia e distribuisce i prodotti per tutto il territorio e questa tappa rappresenta quindi una celebrazione del ruolo strategico di Coca-Cola per l'economia campana. Secondo i dati aggiornati della ricerca realizzata dalla SDA Bocconi School of Management, nel 2024 Coca-Cola ha generato nella regione 32 milioni di euro di valore condiviso con la comunità e la filiera locale, generando 1.250 oltre posti di lavoro e coinvolgendo con le proprie attività più di 40 aziende del territorio campano. Oltre cinquanta anni di storia, innovazione e radicamento nel territorio: oggi Coca-Cola in Campania è un modello di eccellenza, capace di coniugare radicamento locale e visione globale.

Ultimi video

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

I più visti di Altri Sport

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:27
Milano Cortina: avviato l'innevamento a Bormio
21:33
Fiamma Olimpica si 'ferma' nello stabilimento Coca-Cola di Marcianise
20:31
Scherma, Mazzone: "Contributo Sport e Salute a Fis riconoscimento lavoro svolto"
19:44
Milano Cortina, Flora Tabanelli prosegue il percorso verso il ritorno alle gare
18:18
Combinata nordica, Cdm: raduno in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre per azzurri