Fiamma Olimpica si 'ferma' nello stabilimento Coca-Cola di Marcianise

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa nella fabbrica di Coca-Cola HBC Italia a Marcianise, che ha compiuto 50 anni di attività nel 2024. In questa occasione, un gruppo di dipendenti ha corso come tedofori, portando la Fiamma Olimpica nello stabilimento, in una celebrazione che unisce sport, comunità e orgoglio aziendale. Dal 1974, la fabbrica imbottiglia e distribuisce i prodotti per tutto il territorio e questa tappa rappresenta quindi una celebrazione del ruolo strategico di Coca-Cola per l'economia campana. Secondo i dati aggiornati della ricerca realizzata dalla SDA Bocconi School of Management, nel 2024 Coca-Cola ha generato nella regione 32 milioni di euro di valore condiviso con la comunità e la filiera locale, generando 1.250 oltre posti di lavoro e coinvolgendo con le proprie attività più di 40 aziende del territorio campano. Oltre cinquanta anni di storia, innovazione e radicamento nel territorio: oggi Coca-Cola in Campania è un modello di eccellenza, capace di coniugare radicamento locale e visione globale.