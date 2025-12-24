Milano Cortina: avviato l'innevamento a Bormio

"Con grande soddisfazione annunciamo l'avvio dell'impianto di innevamento e del bacino di accumulo dell'acqua, un'opera strategica che segna un passo fondamentale per il futuro della ski area di Bormio - ha detto la Sindaca, Silvia Cavazzi - Questo risultato è frutto della collaborazione virtuosa tra i Comuni di Bormio e Valdisotto, la Provincia di Sondrio, la Regione Lombardia e Simico Spa, guidata dal Commissario arch. Saldini. Si tratta di una grande opera olimpica che non solo garantirà lo svolgimento delle competizioni internazionali, ma lascerà una legacy duratura a disposizione della nostra comunità e delle generazioni future. L'impianto rappresenta un investimento concreto per la valorizzazione del territorio, per la crescita turistica e per il rafforzamento dell'identità sportiva di Bormio. Ringrazio tutti i partner istituzionali che hanno reso possibile questo traguardo: insieme abbiamo dimostrato che la sinergia e la visione condivisa possono trasformarsi in opere di grande valore per il territorio"."Con l'avvio dell'impianto d'innevamento a Bormio - dichiara l'assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori - si concretizza un'altra opera olimpica che migliora la dotazione sportiva per le prossime Olimpiadi e per l'intero comprensorio nel tempo. La grande sinergia e collaborazione tra Simico, enti locali e Regione - continua Sertori - si stanno dimostrando la ricetta vincente per pensare, finanziare e realizzare opere importanti nel rispetto delle regole. Penso prima di tutto alla sicurezza dei lavoratori, che ringrazio, e che lavorano spesso con temperature sotto lo zero senza mai far venir meno l'impegno ed il sacrificio. Soprattutto loro vorrei ringraziare - conclude - perché le Olimpiadi saranno un evento incredibile che porterà lustro alle nostre Alpi, alla Valtellina, alla Lombardia, al Paese, ma questo è possibile anche e soprattutto grazie a loro".