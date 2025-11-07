MotoGP Portogallo, Alex Marquez: "Sereno e libero, mi sono sbloccato e lavoro bene"

BULEGA: "VOLEVO STARE TANTO IN MOTO"

A sorprendere, nonostante il 16esimo tempo finale, Nicolò Bulega: "Non sono andato oltre le aspettative perché non avevo aspettative, sono andato bene ma non guardo la classifica. Volevo stare sulla moto, capire perché sono abituato ad altre cose. Volevo stare tanto in sella, ho guidato male perché sono acerbo. Essere tornati in questo paddock mi fa essere contento anche se ero preoccupato. Tornare con questi colori è tutta un'altra cosa, sono cresciuto e sono consapevole di alcune cose. Sono maturato, ma non ho ancora fatto nulla perché devo fare esperienza".