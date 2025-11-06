MotoGP, Bagnaia: "A Portimao voglio riprendermi il terzo posto"

"Sono tornato dalla Malesia con un po' di amaro in bocca ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara di domenica non è finita nel migliore dei modi anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend". Così Pecco Bagnaia, alla vigilia del weekend del GP del Portogallo. "La pista di Portimao è molto particolare, è bellissima e mi ci sono sempre trovato abbastanza bene. Cercheremo di prenderla con lo stesso approccio di sempre, arrivando qui consapevoli di poter far bene. Poi ci adegueremo di conseguenza. Proveremo a stare davanti e a riprenderci il terzo posto in campionato. Meglio terzo che quarto… È il massimo risultato che posso ottenere in questa stagione, ma nella prossima voglio poter lottare e finire in modo diverso", ha detto a Sky Sport. E sul rapporto con Marc Marquez aggiunge: "Da un pilota come lui puoi solo imparare. È tra i più forti della storia e anche quest'anno ha fatto la differenza. Non ci sono mai stati problemi tra noi. "Guardo con fiducia a questo weekend, dobbiamo partire forte sin dal venerdì", ha detto Alex Marquez, secondo in classifica piloti e vincitore in Malesia. "Non bisogna fare errori o prendersi rischi, il che è più facile non avendo nulla da perdere in ottica campionato. Ho guidato bene a Sepang, qui la pista è complicata: vedremo come partiremo". E sul fratello Marc: "Io sono contento per lui e lui lo è per me: festeggeremo bene a casa nostra". In conferenza stampa pure Joan Mir, che ha tante aspettative: "Qui speriamo in qualcosa di più rispetto a Sepang, una pista speciale con tante curve. Non stiamo avendo costanza, dobbiamo trovare quella e la velocità. Non bisogna sempre attaccare al 100%". A chiudere il terzetto di piloti Miguel Oliveira, vincitore a Portimão nel 2020: "Ogni volta che torno qui vivo emozioni particolari. Sogno di ripetermi ma voglio anche godermi al meglio questo weekend".