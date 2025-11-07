MotoGP, GP Portogallo: Alex Marquez davanti a Bezzecchi in FP1, Bulega meglio di Bagnaia

Chi però ancora una volta non riesce a fare bene è Francesco Bagnaia. Il tre volte iridato, infatti, accusa ancora qualche problema alla sua Desmosedici e nella prima sessione in Portogallo guarda tutti da dietro, anche alle spalle del debuttante Nicolò Bulega, chiamato a sostituire Marc Marquez. Pecco, infatti, non va oltre il 17esimo tempo frutto dello stop in mezzo alle libere per un problema all'impianto frenante, mentre il neo-compagno di box ha proseguito la sua corsa girando e prendendo confidenza con la due ruote della MotoGP. Un salto non di poco conto dalla Superbike alla classe regina dei motori, con l'italiano che ha ben figurato chiudendo 14esimo e a nove decimi complessivi da Alex Marquez.