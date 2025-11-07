Payet non vuole dire basta: "La mia carriera non è finita"

Da luglio, quando è terminata la sua esperienza in Brasile con il Vasco, è senza squadra, ma Dimitri Payet non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chido: "La mia carriera non è finita. Finirà quando lo deciderò io. Sono incredibilmente orgoglioso di quello che ho fatto, delle maglie che ho indossato. La mia carriera è stata fantastica: ho giocato per l'Olympique Marsiglia, con la nazionale francese, per il Saint-Étienne, il Nantes, in Premier League e per il West Ham. Sono club leggendari. E non sarebbe giusto dimenticare il Vasco. Rappresenta la passione per il calcio, un club brasiliano leggendario dove ho vissuto momenti meravigliosi con tifosi che mi hanno dimostrato un affetto incredibile."