Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Payet non vuole dire basta: "La mia carriera non è finita"

07 Nov 2025 - 19:23
© IPA

© IPA

Da luglio, quando è terminata la sua esperienza in Brasile con il Vasco, è senza squadra, ma Dimitri Payet non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chido: "La mia carriera non è finita. Finirà quando lo deciderò io. Sono incredibilmente orgoglioso di quello che ho fatto, delle maglie che ho indossato. La mia carriera è stata fantastica: ho giocato per l'Olympique Marsiglia, con la nazionale francese, per il Saint-Étienne, il Nantes, in Premier League e per il West Ham. Sono club leggendari. E non sarebbe giusto dimenticare il Vasco. Rappresenta la passione per il calcio, un club brasiliano leggendario dove ho vissuto momenti meravigliosi con tifosi che mi hanno dimostrato un affetto incredibile."

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:23
Payet non vuole dire basta: "La mia carriera non è finita"
18:38
Il Bayern si unisce alla corsa per Konate
17:47
Anche lo Stoccarda su Arevalo: sfida alla Roma
16:02
Il Gala ci prova per Pavlovic: muro Milan
15:00
Milan, Allegri: "Maignan? Il club sta programmando il futuro"