Bezzecchi a Portimao per difendere il terzo posto iridato, Savadori al posto di Martin

Sono molto contento di tornare a Portimao. L’anno scorso abbiamo corso qui all’inizio della stagione, quindi è passato molto tempo dall’ultima volta. È una pista che mi piace molto e ho grande voglia di affrontarla di nuovo. Saranno due gare importanti, cercheremo di fare un buon lavoro con tutta la squadra e con Aprilia, di divertirci e di chiudere al meglio questa stagione.