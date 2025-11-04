Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Bezzecchi a Portimao per difendere il terzo posto iridato, Savadori al posto di Martin

Il campione del mondo 2024 ancora alle prese con le conseguenze dell'infortunio di fine settembre in Giappone 

di Stefano Gatti
04 Nov 2025 - 11:19
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Aprilia Racing torna in Europa per affrontare la penultima tappa del calendario all’Autodromo Internacional do Algarve con Marco Bezzecchi deciso a consolidare il terzo posto nella classifica generale (cinque i suoi punti di vantaggio su Francesco Bagnaia) e Lorenzo Savadori ancora una volta al posto di Jorge Martin. Il madrileno è stato sottoposto lo scorso mercoledì a una visita di controllo dal professor Xavier Mir dopo l’intervento di sintesi della frattura clavicolare destra, a seguito dell’infortunio patito poco più di un mese fa in Giappone. Il decorso post-operatorio è regolare, la mobilità del braccio destro è recuperata completamente, anche se il consolidamento della frattura non è ancora completo. Martin si sottoporrà a breve ad un’ulteriore revisione medica. 

Immerso nel suggestivo scenario dell’Algarve portoghese, L’Autodromo Internacional do Algarve è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2020. Con i suoi quattro chilometri e 590 metri, un rettilineo principale che sfiora il chilometro e le sue quindici curve totali (sei a sinistra, nove a destra), per via delle sue continue variazioni altimetriche il circuito portoghese è una sorta di ottovolante che offre gare sempre spettacolari.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

Sono molto contento di tornare a Portimao. L’anno scorso abbiamo corso qui all’inizio della stagione, quindi è passato molto tempo dall’ultima volta. È una pista che mi piace molto e ho grande voglia di affrontarla di nuovo. Saranno due gare importanti, cercheremo di fare un buon lavoro con tutta la squadra e con Aprilia, di divertirci e di chiudere al meglio questa stagione.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

LORENZO SAVADORI

È una pista bella e molto particolare. Manco da Portimao da molto tempo, non vedo l’ora di scendere in pista. Continueremo anche in Portogallo il lavoro che abbiamo intrapreso in Australia. Arriviamo da due giorni positivi di test privati a Jerez, dove abbiamo portato avanti ulteriormente il programma di sviluppo.

motogp
gp portogallo
portimao
aprilia
bezzecchi
savadori
martin
terzo posto
posto

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Bulega sulla Ducati di Marquez a Portimao e Valencia

Bulega, prove di MotoGP con la Ducati: sostituirà Marquez a Portimao e Jerez

Sepang 2015, Melandri sta con Marquez: "Rossi lo colpì di proposito"

Ritorno in Europa: gran finale tra Portimao e Valencia

Incidente Dettwiler: condizioni stabili ma ancora critiche

DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Fiorentina, l'addio di Pioli è sempre più vicino
11:50
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: l'esonero è ufficiale
d'aversa
11:43
D'Aversa pronto per la Fiorentina. Intanto la squadra a Galloppa ad interim
11:41
Bosch tra passato e un futuro più sicuro con l'ABS
11:37
SV-7GX, a Eicma l'anteprima mondiale della crossover sportiva e tecnologica
11:37
Suzuki SV-7GX, mix tra naked sportiva e Adventure Tourer