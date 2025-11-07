Marocco, il ct Regragui: "Hakimi sarà con noi per la Coppa d'Africa"

La dinamica spaventosa e le immagini della caviglia martoriata avevano fatto pensare al peggio. Gli esami hanno ridato speranza: l'infortunio di Achraf Hakimi rimane grave ma il laterale marocchino del Psg potrebbe riuscire a unirsi ai suoi compagni nella spedizione di questo inverno per la Coppa d'Africa. Il ct del Marocco Walid Regragui ha parlato così delle possibilità direcuperare il suo capitano: "Hakimi sarà con noi per l'AFCON in campo e fuori. Se c'è un giocatore che può recuperare velocemente da un infortunio quello è Achraf. Sono fiducioso. Lo faremo giocare solo se e quando sarà pronto al 100%".