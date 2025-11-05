Bagnaia: "Punto su continuità e confidenza". Bulega: "Voglio godermi il momento"

Il tre volte iridato piemontese a caccia di certezze in vista del penultimo appuntamento del Mondialedi Stefano Gatti
© Getty Images
Terzo compagno di box in stagione per Francesco Bagnaia che - dopo Marc Marquez ovviamente e Michele Pirro - a Portimao sarà affiancato da Nicolò Bulega. pilota Ducati nella Superbike al suo esordio nella premier class sulla Desmosedici del team ufficiale Lenovo lasciata suo malgrado libera dal "Cannibale". Reduce dal weekend dolceamaro di Sepang (vittoria nella Sprint, ritiro nel GP della Malesia), Bagnaia punta in Portogallo a riprendersi la terza casella della classifica generale che Marco Bezzecchi gli ha soffiato nel weekend del Gran Premio d'Australia. Vicecampione del mondo SBK quest'anno come già nel 2024, Bulega (in sella anche nell'appuntamento finale di metà mese a Valencia) non si pone limiti, o meglio guarda al doppio impegno come ad un'occasione di dimostrare il suo valore, senza però particolari aspettative.
FRANCESCO BAGNAIA
"Sono tornato dalla Malesia con un po' di amaro in bocca ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara domenicale a Sepang non è finita nel migliore dei modi, anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend. Questa era una cosa che ci era mancata negli ultimi Gran Premi e dobbiamo continuare in questa direzione. Portimao è sicuramente un tracciato particolare con caratteristiche uniche. Lavoriamo per trovare la stessa confidenza alla guida che abbiamo ritrovato a Sepang".
NICOLÒ BULEGA
"Sono contento e allo stesso tempo un po' teso per questo debutto. Voglio godermi il momento ma anche fare un bel lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative a livello di risultati, voglio iniziare a prendere fiducia sulla Desmosedici GP. Consideriamo anche che gireremo su un tracciamo molto particolare e impegnativo come quello di Portimao".