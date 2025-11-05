Bagnaia: "Punto su continuità e confidenza". Bulega: "Voglio godermi il momento"

"Sono tornato dalla Malesia con un po' di amaro in bocca ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara domenicale a Sepang non è finita nel migliore dei modi, anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend. Questa era una cosa che ci era mancata negli ultimi Gran Premi e dobbiamo continuare in questa direzione. Portimao è sicuramente un tracciato particolare con caratteristiche uniche. Lavoriamo per trovare la stessa confidenza alla guida che abbiamo ritrovato a Sepang".