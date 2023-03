MotoGP Portimao, Bagnaia: "Iniziato come volevamo, gran lavoro del team"

GP PORTOGALLO

Doppietta del pilota Ducati che in Portogallo si prende sia la Sprint sia la prima gara del 2023

En plein per Francesco Bagnaia a Portimao, col campione in carica del team Ducati che fa doppietta alla prima stagionale della MotoGP tra Sprint Race e gara all'Algarve. Ventisette punti in due giorni per il pilota piemontese e tanta soddisfazione per il lavoro portato a casa in vista del prossimo appuntamento in Argentina: "Abbiamo iniziato come volevamo, sono davvero contento per questo risultato".

"È stata una gara molto lunga, non ero più abituato. Sono molto contento per questo risultato" ha sottolineato Pecco che ha poi aggiunto: "La moto dell'anno scorso aveva problemi, solo quando ci siamo raccolti insieme abbiamo risolto tutto. Il gruppo di lavoro fa tanto, siamo partiti in maniera opposta rispetto al 2022 con questa moto che si adatta al mio stile di guida. Perdiamo un po' di top speed, ma abbiamo guadagnato una guidabilità che ci dà davvero una mano".

Il pilota Ducati ha proseguito: "Ero al gancio con la gomma davanti e alla fine con la gomma dietro, abbiamo girato 7-8 decimi più piano. Sapevo fosse importante gestire e non usare la gomma in modo sbagliato. È andata bene, sono molto contento perché non era scontato partire così. Si è rovesciata la medaglia".

Sull'incidente tra Marquez e Oliveira ha poi aggiunto: "Non so cosa sia successo, sicuramente la prima gara porta a essere un po' aggressivi. Chi non ha passo cerca sempre di stare avanti per rimanere attaccati e può essere una conseguenza di tutto ciò. Spero Oliveira stia bene e spero che sia solo l'episodio della prima gara".