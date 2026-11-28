L'abbraccio dei piloti a Marc Marquez in conferenza
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Marco Bezzecchi chiude alla grande la stagione di qualifiche della MotoGP. Il pilota riminese dell’Aprilia a Valencia fa segnare un tempo stratosferico, 1’27’’844, che vale anche il record della pista. Il numero 72 è l’unico a scendere sotto il muro dell’1’28’’, con i rivali staccati di almeno quattro decimi. A completare la prima fila il fresco campione del mondo Marc Marquez (1’28’’307) e l’altra Aprilia (Trackhouse) di Raul Fernandez (1’28’’433).
Nel corso del Q1 Enea Bastianini trova una grande continuità, fa segnare un super tempo (’1’29’’053) e si prende la prima posizione. Ad accedere al Q2 insieme a lui è Joan Mir, che con la sua Honda riesce a beffare Brad Binder (KTM). Una volta terminata la prima sessione scendono in pista i migliori, con Marc Marquez, Raul Fernandez e Alex Marquez che vanno subito sull’1’28’’600, staccati di pochi millesimi. Chi riesce a fare subito meglio è Marco Bezzecchi, che trova un 1’28’’478 che vale la prima piazza momentanea e il record della pista. Raul Fernandez prima e Marc Marquez poi ridimensionano sensibilmente il limite, arrivando a far segnare dei tempi leggermente migliori rispettivamente in 1’28’’433 e 1’28’’307.
Quando tutto lascia pensare alla chiusura di carriera con pole position per Marc Marquez, arriva proprio Bezzecchi a rovinare la festa al fresco campione del mondo: giro stratosferico del riminese, che scende sotto il muro dell’1’28’’ con il tempo di 1’27’’844: record frantumato di oltre sei decimi e ultima pole stagionale, la terza consecutiva. Seconda fila con Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, mentre Bastianini, Espargaro, Aldeguer e Acosta chiudono la top ten delle qualifiche, approfittando anche della scivolata di Ai Ogura nel finale.
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LE REAZIONI
MARCO BEZZECCHI
"Un gran bel giro, sono veramente contento. Mi è venuto quasi tutto perfetto, sono molto contento. Una bella mattinata in generale, sono contento di questa pole per entrambe le gare, è importante per tutte e due. Adesso cerchiamo di fare passi avanti per oggi pomeriggio. Abbiamo lavorato bene, questa prima fila è veloce, Marc di passo va forte e anche Raul. Io sono stato abbastanza forte anche stamattina, siamo lì quindi, dobbiamo giocarcela".
MARC MARQUEZ
"Bezzecchi ha fatto un giro impressionante, non me lo aspettavo. E' velocissimo, il prossimo anno farà un grande campionato. Ma poi voglio andare in direzione gara perché secondo me ha tagliato qualche curva.... E' stato bellissimo il mio ultimo time attack, ora sono molto più rilassato, vediamo cosa possiamo fare questo weekend. Vediamo se possiamo lottare per il podio, mi piacerebbe finire sul podio sia nella Sprint, sia nella gara lunga".
RAUL FERNANDEZ
"Bezzecchi è incredibile, sta facendo delle qualifiche impressionanti, chapeau, dobbiamo imparare da lui. Devo fare i complimenti alla squadra, ieri ho usato una sola gomma per il time attack e oggi hanno preparato tutto per farne tre. Sapevo che il primo giro era quello in cui potevo dare tutto. Siamo qui e abbiamo un'opportunità per lottare. Oggi o domani? Facciamo tutto, tutto oggi e domani. Se ho cambiato qualcosa? No, niente. ieri mi sono sentito allineato con l'assetto e siamo a posto. Oggi abbiamo lavorato su una strada giusta con l'assetto".
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