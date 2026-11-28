RAUL FERNANDEZ

"Bezzecchi è incredibile, sta facendo delle qualifiche impressionanti, chapeau, dobbiamo imparare da lui. Devo fare i complimenti alla squadra, ieri ho usato una sola gomma per il time attack e oggi hanno preparato tutto per farne tre. Sapevo che il primo giro era quello in cui potevo dare tutto. Siamo qui e abbiamo un'opportunità per lottare. Oggi o domani? Facciamo tutto, tutto oggi e domani. Se ho cambiato qualcosa? No, niente. ieri mi sono sentito allineato con l'assetto e siamo a posto. Oggi abbiamo lavorato su una strada giusta con l'assetto".