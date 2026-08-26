Atalanta e Bologna vicine all'accordo per Rowe: offerta della Dea di poco superiore ai 40 milioni

Una nuova spinta a una trattativa che già da tempo sta infiammando l'asse Bergamo-Bologna. C'è l'aumento dell'offerta dell'Atalanta (superiore ai 40 milioni bonus inclusi), ma soprattutto l'atteggiamento di Rowe e dei suoi agenti. L’attaccante inglese ha già una base di accordo con la Dea per un contratto fino al 2031, e ha fatto sapere che la sua volontà è quella di trasferirsi. La dirigenza bergamasca e quella emiliana hanno raggiunto un accordo di massima per la conclusione positiva dell'affare.