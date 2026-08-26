ASSALTO FINALE

Atalanta e Bologna vicine all'accordo per Rowe: offerta della Dea di poco superiore ai 40 milioni

Sarri vuole a tutti i costi l'esterno sinistro inglese. La dirigenza emiliana alla ricerca di un sostituto

26 Ago 2026 - 11:36
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Una nuova spinta a una trattativa che già da tempo sta infiammando l'asse Bergamo-Bologna. C'è l'aumento dell'offerta dell'Atalanta (superiore ai 40 milioni bonus inclusi), ma soprattutto l'atteggiamento di Rowe e dei suoi agenti. L’attaccante inglese ha già una base di accordo con la Dea per un contratto fino al 2031, e ha fatto sapere che la sua volontà è quella di trasferirsi. La dirigenza bergamasca e quella emiliana hanno raggiunto un accordo di massima per la conclusione positiva dell'affare. 

Classe 2003, ex del Marsiglia, l'inglese viene visto da Sarri come il giocatore ideale per coprire la parte sinistra dell'attacco della Dea, nonostante la presenza di tanti giocatori offensivi in rosa. I procuratori sono a Bologna da ieri per portare a termine la trattativa. Di Vaio e Sartori stanno lavorando per un sostituto all'altezza, condizione necessaria per dare il via libera all'operazione.

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