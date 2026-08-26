Fabbri nel peso della Diamond League di Zurigo sulla strada per la finale di Bruxelles

Il 29enne atleta azzurro, numero 1 del ranking mondiale e detentore della miglior misura dell'anno con 22.74, è reduce dalla brillante vittoria di domenica scorsa a Chorzow con 22.08, e affronterà nello Stadio Letzigrund della città elvetica su tutti gli statunitensi Joe Kovacs e Jordan Geist, il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh, con l'obiettivo di superare per l'undicesima volta nell'anno la misura dell'eccellenza rappresentata dai 22 metri, e ottenere la quarta vittoria stagionale nel circuito dopo Roma, Eugene e quella recente in Polonia.