MotoGP, Paolo Simoncelli consiglia Bagnaia: "Usa il metodo Sic, sbattitene i co..."

MOTOGP

In esclusiva ai microfoni di Sportmediaset da Eicma, Paolo Simoncelli svela il consiglio dato a Bagnaia per la corsa al titolo MotoGP

Francesco Bagnaia e Jorge Martín sono alla resa finale per il titolo MotoGP, con le ultime tre gare che assegneranno il Mondiale all'italiano o allo spagnolo. Tanta pressione, da una parte e dall'altra, con Bagnaia che ha quella del pilota che è in testa alla generale e non si può permettere una sbavatura, mentre Martín quella di chi insegue e che per ogni passo falso fornisce l'assist per la fuga dell'italiano. Insomma, parola d'ordine pressione. Ma ai microfoni di Sportmediaset, presente a Eicma 2023, è Paolo Simoncelli a dare la soluzione di tutti a Pecco Bagnaia: "Gli ho dato un consiglio e gli ho detto di usare il metodo Sic, di sbattersene i coglioni di tutta la pressione che ha addosso".

Presente a Eicma, Paolo Simoncelli non ha utilizzato giri di parole: "Ho parlato con Bagnaia e gli ho dato un consiglio, perché è un bravo ragazzo e mi piace il rapporto che abbiamo. Gli ho detto di sbattersene di tutti quelli che gli dicono "fai così, fai così". Deve fare quello che vuole e sbattersene veramente".

E sul titolo MotoGP ha aggiunto: "Difficile dire chi vincerà perché le gare sono strane. Però posso dire la mia valutazione: Martín è in forma strepitosa e si è complicato la vita da solo".

Parlando poi della MotoGP e dell'assenza di un nuovo idolo per i giovani per seguire le due ruote, ha sottolineato: "Il problema di oggi nella MotoGP è la mancanza del personaggio che attira le folle. Abbiamo piloti fortissimi e campioni, ma manca il carisma del trascinatore. Non lo vedo. Per ora il Marc Marquez bistrattato da tanti è ancora quello che sa emozionare. Manca perché cambiato il modo di vedere le cose dei ragazzini, una volta voleva arrivare per vincere e invece vogliono fare i piloti. La differenza è questa. I social hanno creato una generazione che non si confronta. Si confrontano solo scrivendo sui social".

Ma l'addio al mondo delle corse è ancora lontano per lui: "Mia moglie comincia ad arrabbiarsi per la mia assenza, ma è quello che mi fa vivere e che mi fa star bene. Spero di continuare per tanto tempo".