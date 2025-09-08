MotoGP Catalogna, pagelle: Marc Marquez si accontenta, Bagnaia non si illude

Bastianini 8 - Bestiale. Sembra scontato, ma il ritorno tra i grandi è davvero quello che serviva a questo ragazzo che dopo l'annus horribilis in Ducati factory aveva bisogno di risollevarsi e trovare il suo posto nel mondiale. In KTM Tech3 ha faticato, non si può nascondere, ma ora sembra essere entrato in confidenza con l'austriaca e il weekend in Catalogna è l'esempio lampante che col lavoro e l'umiltà si ottengono risultati. Nello specifico, al Montmelò, un quinto posto in Sprint e un terzo in gara che fa morale.