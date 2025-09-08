Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Motogp
motogp

MotoGP Catalogna, pagelle: Marc Marquez si accontenta, Bagnaia non si illude

Le pagelle del weekend di MotoGP al Montmelò, col GP di Catalogna vinto da Alex Marquez davanti a Marc e Bastianini

di Luca Bucceri
08 Set 2025 - 08:27
© Getty Images

© Getty Images

Marquez A. 8 - Dopo la caduta in Sprint, errore causato dalla voglia di aumentare il gap da primo sul fratello, Alex non fa sconti. E compie quella che è stata di certo la missione di tutto il weekend, mettere i bastoni tra le ruote al fratello maggiore. Una dinamica presente in tutte le famiglie, ma in quella Marquez ogni "sgarbo" è mondiale.

Bastianini 8 - Bestiale. Sembra scontato, ma il ritorno tra i grandi è davvero quello che serviva a questo ragazzo che dopo l'annus horribilis in Ducati factory aveva bisogno di risollevarsi e trovare il suo posto nel mondiale. In KTM Tech3 ha faticato, non si può nascondere, ma ora sembra essere entrato in confidenza con l'austriaca e il weekend in Catalogna è l'esempio lampante che col lavoro e l'umiltà si ottengono risultati. Nello specifico, al Montmelò, un quinto posto in Sprint e un terzo in gara che fa morale.

Marquez M. 7,5 - Si accontenta? Forse sì, perché in altre circostanze avrebbe fatto e dato di più pur di vincere e avere la possibilità di conquistare il mondiale già dal prossimo weekend. Ma vuoi perché davanti c'era il fratellino, vuoi per la consapevolezza di aver dovuto rimandare forse solo di un altro weekend, il regalo di sabato gli era già bastato.

Acosta 7,5 - Rischia la giocata con la soft al posteriore, una scelta che paga all'inizio e lo penalizza nel prosieguo. Ma dopo l'ottima Sprint El Tiburon voleva ripetersi, se non fosse stato per la voglia irrefrenabile di Bastianini.

Bagnaia 7 - Dopo il 21esimo posto in qualifica e il 14esimo in Sprint, da buon multiplo finisce settimo. Battute a parte, Pecco torna ad abbozzare il sorriso prima di Misano, ma il weekend in Italia dovrà essere affrontato in maniera totalmente opposta rispetto a quanto è stato fatto fin qui. La speranza è che il pubblico amico possa risollevarlo pienamente da uno dei momenti più complicati della carriera.

Quartararo 6,5 - La Sprint lo illumina, in gara è più complicata. Ma il francese c'è e dimostra il suo talento, a mancare è la M1 che non gli permette di essere competitivo come vorrebbe.

Marini 6,5 - Maro c'è. Il bis di ottavi posti tra Sprint e GP dà morale al pilota Honda che punta, da qui al termine della stagione, a essere il riferimento del team superando in classifica Zarco.

Bezzecchi 5 - Peccato, perché dopo tre weekend da podio tra Brno, Spielberg e Balaton, ci si aspettava tantissimo da lui e dall'Aprilia. Ma Sprint e GP terminano nello stesso modo, con cadute che lasciano tanto amaro in bocca.

motogp

