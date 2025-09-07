MotoGP, GP Catalogna: missione compiuta per Alex Marquez, titolo rimandato per Marc. Bagnaia in top 10

Una domenica da incorniciare per Alex Marquez, che aveva un obiettivo e l'ha raggiunto. Dire che in pista si stesse pensando già a Misano è di certo una grandissima esagerazione, per il ducatista in Gresini non ha mai fatto di più di quello che doveva, senza mai cadere in errori che, come successo invece sabato in Sprint, potevano spianare la strada a Marc Marquez verso il successo e l'ipoteca del titolo nel prossimo weekend. Ma il più piccolo dei Marquez, dopo il sorpasso subito in avvio, fa tutto come deve e al quarto giro mette la freccia, mettendosi davanti al fratello che più volte gli mette il mirino negli scarichi, salvo poi "accontentarsi". Sì, perché di certo la tranquillità di classifica ha fatto tanto anche per il Cannibale, consapevole che se non sarà Misano c'è comunque tempo per mettere le mani sul titolo. E con oltre quattro secondi di vantaggio, il secondo posto nel GP di Catalogna è assicurato.