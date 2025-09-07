MotoGP, GP Catalogna: missione compiuta per Alex Marquez, titolo rimandato per Marc. Bagnaia in top 10

MotoGP, le immagini della domenica del Montmelò
Il pilota Gresini vince al Montmelò e rimanda ancora di un altro weekend la possibilità di vittoria del titolo iridato per il fratello Marc Marquez
Missione compiuta per Alex Marquez che vince il GP di Catalogna di MotoGP togliendo al fratello Marc la possibilità di diventare campione 2025 nel prossimo GP di Misano. Partito dalla pole, al Montmelò è il più piccolo della famiglia a far festa dopo essere stato superato da Marc Marquez, ma dal quarto giro in poi il pilota del team Gresini si prende la scena non lasciando scampo al fratello. Alle spalle dei due spagnoli c'è spazio per l'Italia, con un super Enea Bastianini in KTM del team Tech3 che conquista il podio davanti alla factory di Pedro Acosta, sorride poi anche Francesco Bagnaia che da 21esimo in griglia chiude settimo.
Una domenica da incorniciare per Alex Marquez, che aveva un obiettivo e l'ha raggiunto. Dire che in pista si stesse pensando già a Misano è di certo una grandissima esagerazione, per il ducatista in Gresini non ha mai fatto di più di quello che doveva, senza mai cadere in errori che, come successo invece sabato in Sprint, potevano spianare la strada a Marc Marquez verso il successo e l'ipoteca del titolo nel prossimo weekend. Ma il più piccolo dei Marquez, dopo il sorpasso subito in avvio, fa tutto come deve e al quarto giro mette la freccia, mettendosi davanti al fratello che più volte gli mette il mirino negli scarichi, salvo poi "accontentarsi". Sì, perché di certo la tranquillità di classifica ha fatto tanto anche per il Cannibale, consapevole che se non sarà Misano c'è comunque tempo per mettere le mani sul titolo. E con oltre quattro secondi di vantaggio, il secondo posto nel GP di Catalogna è assicurato.
Alle spalle dei Marquez un super Enea Bastianini, che dopo aver lottato col pari parca Pedro Acosta, super El Tiburon conquistando un podio che fa morale. Come fa morale, e che felicità (sembra strano), il settimo posto di Francesco Bagnaia dietro a Quartararo e Ogura, ma davanti a Luca Marini, Miguel Oliveira e Jorge Martin, che completano la top 10. Pecco, partito dalla 21esima casella, sfrutta l'ottimo avvio recuperando nove posizioni, poi riesce a rimontare portando la Ducati in posizioni migliori.
In zona punti anche Raul Fernandez, Joan Mir, Maverick Vinales, Jack Miller e Fermin Aldeguer. Restano a bocca asciutta Chantra e Aleix Espargaro, ultimi piloti a chiudere il GP in sella.
Tanti i ritiri, da Bezzecchi a Binder, passando per Zarco, Di Giannantonio, Rins, Savadori e Morbidelli.
