Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP Catalogna

MotoGP, GP Catalogna: missione compiuta per Alex Marquez, titolo rimandato per Marc. Bagnaia in top 10

Il pilota Gresini vince al Montmelò e rimanda ancora di un altro weekend la possibilità di vittoria del titolo iridato per il fratello Marc Marquez

07 Set 2025 - 14:49
© Getty Images

© Getty Images

Missione compiuta per Alex Marquez che vince il GP di Catalogna di MotoGP togliendo al fratello Marc la possibilità di diventare campione 2025 nel prossimo GP di Misano. Partito dalla pole, al Montmelò è il più piccolo della famiglia a far festa dopo essere stato superato da Marc Marquez, ma dal quarto giro in poi il pilota del team Gresini si prende la scena non lasciando scampo al fratello. Alle spalle dei due spagnoli c'è spazio per l'Italia, con un super Enea Bastianini in KTM del team Tech3 che conquista il podio davanti alla factory di Pedro Acosta, sorride poi anche Francesco Bagnaia che da 21esimo in griglia chiude settimo.

Una domenica da incorniciare per Alex Marquez, che aveva un obiettivo e l'ha raggiunto. Dire che in pista si stesse pensando già a Misano è di certo una grandissima esagerazione, per il ducatista in Gresini non ha mai fatto di più di quello che doveva, senza mai cadere in errori che, come successo invece sabato in Sprint, potevano spianare la strada a Marc Marquez verso il successo e l'ipoteca del titolo nel prossimo weekend. Ma il più piccolo dei Marquez, dopo il sorpasso subito in avvio, fa tutto come deve e al quarto giro mette la freccia, mettendosi davanti al fratello che più volte gli mette il mirino negli scarichi, salvo poi "accontentarsi". Sì, perché di certo la tranquillità di classifica ha fatto tanto anche per il Cannibale, consapevole che se non sarà Misano c'è comunque tempo per mettere le mani sul titolo. E con oltre quattro secondi di vantaggio, il secondo posto nel GP di Catalogna è assicurato.

Alle spalle dei Marquez un super Enea Bastianini, che dopo aver lottato col pari parca Pedro Acosta, super El Tiburon conquistando un podio che fa morale. Come fa morale, e che felicità (sembra strano), il settimo posto di Francesco Bagnaia dietro a Quartararo e Ogura, ma davanti a Luca Marini, Miguel Oliveira e Jorge Martin, che completano la top 10. Pecco, partito dalla 21esima casella, sfrutta l'ottimo avvio recuperando nove posizioni, poi riesce a rimontare portando la Ducati in posizioni migliori.

In zona punti anche Raul Fernandez, Joan Mir, Maverick Vinales, Jack Miller e Fermin Aldeguer. Restano a bocca asciutta Chantra e Aleix Espargaro, ultimi piloti a chiudere il GP in sella.

Tanti i ritiri, da Bezzecchi a Binder, passando per Zarco, Di Giannantonio, RinsSavadori e Morbidelli.

MotoGP, le immagini della domenica del Montmelò

1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

motogp
catalogna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Uno-due KTM in prequalifiche, super Binder e disastro Bagnaia

Alex Marquez spiana la strada all'ennesimo trionfo di Marc nella Sprint. Diggia a podio, Bagnaia 14°

Alex Marquez si prende la pole al Montmeló. Marc si accontenta del 3° posto, tracollo Bagnaia

Bagnaia: "Rischio tanto e vado lento, uno dei momenti più duri della mia carriera"

Acosta super nelle prime libere, Bagnaia in difficoltà sulla Ducati

Lo sconforto di Bagnaia: "Non sappiamo dove andare a parare. Rassegnazione? Mai"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:24
Gattuso a caccia dell'equilibrio: una punta è in bilico. Si scalda Raspadori
15:24
Cancelo segna col Portogallo ed esulta come Diogo Jota FOTO
15:29
Italdonne alla caccia del secondo oro Mondiale: la finale contro la Turchia LIVE
15:28
Alex: "Ho spinto e dato il massimo". Marc: "Lui più veloce" | Bastianini: "Potevo vincere"
Challenge, non toccare la palla: livello impossibile
15:04
Challenge, non toccare la palla: livello impossibile