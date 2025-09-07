Logo SportMediaset
MotoGP Catalogna, Bagnaia: "A Misano senza aspettative, non voglio dare false speranze"

Francesco Bagnaia torna a fare risultato, ma non basta: "Potevo fare quinto"

07 Set 2025 - 15:55
© Getty Images

© Getty Images

Il settimo posto nel GP di Catalogna fa tornare un sorriso abbozzato sul volto di Francesco Bagnaia, alla stagione di MotoGP più complicata della sua carriera. Un risultato, partendo dal 21esimo posto, che però non lascia pienamente soddisfatto il tre volte iridato: "A livello di feeling mi sentivo meglio, sono riuscito ad avere del grip da stamattina che mi ha dato confidenza e poco movimento. In gara sono partito forte, sono riuscito a superare e non è banale, ma purtroppo ho spinto troppo per arrivare a Quartararo e la gomma mi ha lasciato. Dal 21esimo al settimo è buono, l'obiettivo però era il quinto posto".

"Non voglio darmi false speranze, ero convinto di arrivare qua dopo Balaton ed essere a posto. Invece è stato un weekend, anzi il weekend più difficile della mia carriera. Vado a Misano senza aspettative, arriviamo cauti e vediamo cosa possiamo fare" ha aggiunto.

Poi ha concluso: "Non so perché, ma per mio feeling quest'anno non riesco a essere competitivo perché ho meno fiducia nella fase di ingresso. Team? La fortuna è che abbiamo un rapporto speciale, abbiamo vinto due titoli insieme riportando Ducati a vincere. C'è supporto e fiducia, in queste situazioni ci diciamo le cose come stanno e lavoriamo bene. Mai sentito mancanza di supporto, sono felice di ciò che succede nel box. Certo, vorremmo andasse meglio in pista..."

