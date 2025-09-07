MotoGP Catalogna, Bagnaia: "A Misano senza aspettative, non voglio dare false speranze"

Il settimo posto nel GP di Catalogna fa tornare un sorriso abbozzato sul volto di Francesco Bagnaia, alla stagione di MotoGP più complicata della sua carriera. Un risultato, partendo dal 21esimo posto, che però non lascia pienamente soddisfatto il tre volte iridato: "A livello di feeling mi sentivo meglio, sono riuscito ad avere del grip da stamattina che mi ha dato confidenza e poco movimento. In gara sono partito forte, sono riuscito a superare e non è banale, ma purtroppo ho spinto troppo per arrivare a Quartararo e la gomma mi ha lasciato. Dal 21esimo al settimo è buono, l'obiettivo però era il quinto posto".