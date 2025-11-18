MotoGP, test Valencia: Raul Fernandez il più veloce, molto bene Bulega

Celestino Vietti ha poi avuto l’occasione di guidare per la prima volta la Ducati VR46 di Morbidelli (assente per infortunio alla mano) e ha timbrato un 1’32”511 (22°), mentre Di Giannantonio ha collezionato un 1’29”641 (7°). Osservati speciali sono stati ovviamente i due rookies di lusso: Razgatlioglu e Moreira. Il tre volte Campione del Mondo Superbike ha accumulato i primi chilometri sulla sua nuova Yamaha Pramac e siglato un 1’30”667 (18°), mente il Campione del Mondo Moto2 è salito in sella alla Honda LCR e firmato un 1’31”197 (21°). La Yamaha ufficiale ha spinto anche sul nuovo motore V4, oltre che sul vecchio 4 in linea: il best lap di Quartararo è stato di 1’29”927 (15°), quello di Rins di 1’30”720 (19°). Con il crono di 1’29”581, Acosta (5°) è stato invece il migliore in casa KTM, che ha provato diversi codoni e carene, mentre Vinales si è fermato a 1’29”620 (6°) e Bastianini a 1’30”291 (17°). La Honda HRC ha visto invece Mir girare in 1’29”872 (12°) e Marini in 1’29”916 (14°). La Ducati Gresini si è goduta l’1’29”457 di Alex Marquez (3°) e l’1’29”550 di Aldeguer (4°), con tutti i piloti che a fine sessione hanno poi provato le partenze.