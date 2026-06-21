Marquez, il Mondiale inizia adesso. Ogura, scusate il ritardo. Weekend operaio per Martin

Dal terzo posto della Sprint alla settantacinquesima vittoria nella premier class, il Cannibale ribalta il podio del sabato e riapre la corsa al titolo, al capolinea di un fine settimana che lo porta a "soli" quaranta punti da Marco Bezzecchi, alle prese - tra Balaton Park e Brno - del passaggio più sfortunato e controverso della sua stagione. VOTO 8 già che ci siamo anche a DUCATI che sta riequilibrando la sfida con Aprilia, come gli osservatori più lungimiranti e attenti avevano pronosticato nel bel mezzo dello strapotere di Aprilia del via overseas del Mondiale.