Atletica, Di Fabio oro nei 5.000 metri di marcia dei Mondiali under 20 a Eugene

Serena Di Fabio ha vinto la medaglia d'oro nei 5.000 metri di marcia su pista dei Mondiali under 20, in corso di svolgimento a Eugene in Oregon, al termine di una prova dominata con il tempo di 20'57"57, nettamente davanti alla francesce Chloe Le Roch seconda in 21'17"92 e alla cinese Yutong Yang terza in 21'31"99. Il successo della 18enne marciatrice abruzzese di Chieti, già campionessa europea under 18 sui 5.000 in pista a Banská Bystrica 2024 e vicecampionessa europea nei 10.000 in pista a Tampere 2025, rappresenta il primo della specialità del tacco e punta in 21 edizioni dei campionati iridati juniores.