MotoGP, Martin: "Pecco irraggiungibile, ottima la seconda posizione"

Jorge Martin si accontenta di un secondo posto che gli consente di mantenere la vetta del Mondiale MotoGP al termine del fine settimana di Assen: "È stato un weekend difficile - le parole del pilota Ducati Pramac -. Siamo partiti male, poi siamo migliorati, siamo arrivati vicino a Pecco, ma non c'era nulla che potevamo fare per raggiungerlo. Va benissimo la seconda posizione, sono felice così come sono felice del mio primo podio ad Assen, per la vittoria ci riproverò la prossima stagione".