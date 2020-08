MotoGP, Nakagami il più veloce nelle prime libere di Brno

MOTOGP

di

LUCA BUCCERI

E' la Honda di Takaaki Nakagami a chiudere davanti a tutti la prima sessione di libere a Brno. Il pilota nipponico, in sella alla sua LRC, chiude a 1'57''353 davanti alla Suzuki di Mir (+0''011) e alla KTM di Pol Espargaro. Sesto tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso dietro alla Yamaha di Vinales, ottavo crono per Valentino Rossi. Nel finale brutta caduta per Francesco Bagnaia che è tornato zoppicante ai box.

Come già successo nella seconda sessione di Jerez 2, Nakagami gira più veloce di tutti è strappa il miglior crono della mattina a Brno. Tra le curve del tracciato della Repubblica Ceca, che sarà orfano del sei volte campione del Mondo Marc Marquez, il pilota del secondo team Honda precede gli spagnoli Mir e Pol Espargaro che erano riusciti a portarsi in testa alla sessione prima della sortita del nipponico.

Quinto tempo per Maverick Vinales, una buona prestazione per il pilota spagnolo che all'inizio della sessione era finito fuori pista in curva 13 andando a sbattere contro le barriere di protezione. Dietro di lui c'è Dovizioso che, nel primo dei due fine settimana che potrebbero dire qualcosa di più sul suo futuro, si piazza sesto davanti al compagno di scuderia Petrucci.

Ottavo tempo per il "Dottore" Rossi che è riuscito a spingere la propria Yamaha riducendo a 293 millesimi il ritardo da Nakagami. Ripagata per Rossi la scelta di scendere in pista nel finale con le doppie hard per cercare di migliorare un tempo che fino a quel momento lo aveva relegato al quindicesimo posto.

In top 10 c'è anche la seconda Yamaha di Franco Morbidelli, seguito da Cal Crutchlow. Per trovare il leader della classifica generale Fabio Quartararo bisogna scendere fino al tredicesimo crono di giornata. Nessun allarme per il francese che, come visto già nei due GP precedenti a Jerez, studia il tracciato nella prima sessione in vista della gara della domenica.

Brutta caduta, sul finale, per Pecco Bagnaia che con la sua Desmosedici scivola sulla ghiaia effettuando un capitombolo che sembra non avergli causato grossi problemi. L'italiano, tornato zoppicante nei box del team Pramac, si è recato al centro medico per un controllo, ma mentalmente è già proiettato alla seconda sessione di libere previste nel pomeriggio.

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 1