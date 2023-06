MotoGP Mugello, Bagnaia: "Weekend perfetto, il migliore della mia vita"

GP ITALIA

Il pilota Ducati piazza la tripletta nel GP d'Italia al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia fa suo il Mugello, con una prestazione da applausi in gara che gli regala il personale "triplete" del weekend con pole, successo in Sprint e nel GP d'Italia. Dodicesimo in carriera in top class per il pilota Ducati che allunga in classifica generale su Bezzecchi, un trionfo d'orgoglio e pieno di soddisfazione: "Sono davvero felicissimo, il weekend perfetto. Non mi aspettavo una gara così perché mi aspettavo più costanza dalla posteriore media e invece negli ultimi giri si è distrutta".

"Sono molto contento perché è stato un lavoro enorme e ora passiamo al Sachsenring. Ora però godiamoci questo momento perché è uno dei weekend migliori della mia vita" le parole dell'iridato.

E dopo il successo è arrivato anche l'abbraccio dei tifosi: "Forse è l'emozione più bella che ho mai avuto, un pubblico impressionante ancor prima della partenza. La festa, l'invasione, una marea di gente: magico.

Sulla strategia di gara ha poi aggiunto: "Ho deciso di andare con la media dietro per stare tranquillo, mi è piaciuta per tutto il weekend. Mi son detto di spingere subito per averne meno vicini alla fine e così è stato. Martìn ha spinto, ma ero tranquillo perché stavo gestendo il gap. Numeri? 46 podi sono tanti, è davvero bello. Ma ovviamente c'è un percorso da fare per arrivare ai numeri veri".

E poco prima di rientrare al parco chiuso, Bagnaia ha fatto festa con una scenetta che ha ricordato tanto le festa di Valentino Rossi: "L'ha pensata il mio fan club, mi han fatto ridere da matti quando li ho visti con la griglia e l'hot dog. Sono fantastici".