MotoGP Mugello, Bagnaia: "Amareggiato, ho anche rischiato pur di essere sul podio"

È un Francesco Bagnaia amareggiato quello che commenta il terzo posto in Sprint Race nel GP del Mugello di MotoGP. Il tre volte iridato, infatti, non nasconde la delusione nonostante il podio: “Onestamente mi sento amareggiato perché volevo lottare per la vittoria e dare di più, ma non riesco a fare quello che vorrei con questa moto. Lavorerà duramente per progredire e migliorare anche in vista di domani”.