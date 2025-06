MotoGP, GP Mugello: Marquez sbaglia e rimonta vincendo la Sprint, Bagnaia sul podio

Il Cannibale piazza l'ottavo colpo stagionale in Sprint, un vero e proprio cecchino in sella alla Ducati. Anche il Mugello, infatti, è preda del campione di Cervera, nonostante l'errore iniziale al quale, senza non troppi problemi, Marc riesce a mettere una pezza. Finito risucchiato nel gruppo al via dopo essersi dimenticato di attivare il launch control, l'otto volte iridato si rimbocca le maniche mettendo in fila uno dietro l'altro sorpassi importanti fino ad arrivare al terzo giro a mettersi davanti a tutti, compresi Alex Marquez e Bagnaia che ne avevano approfittato per cercare una prima fuga per tenersi lontano il leader dell'iridata. Ma con esperienza e una moto nettamente più forte (e meglio equipaggiata), Marquez vince con facilità con un secondo e mezzo di vantaggio sul fratello e oltre due secondi e mezzo da Pecco.