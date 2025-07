Moto3 Repubblica Ceca: domina Rueda, Foggia lotta ma è giù dal podio

A tentare di scongiurare l'ennesimo podio tutto spagnolo ci ha provato Foggia, che è rimasto a lungo in lotta per la top 3, ma ha avuto un calo nel finale e si è dovuto accontentare della quinta piazza, risultando comunque il migliore degli italiani, di cui ora è anche il migliore in classifica (scavalcato l'infortunato Lunetta). Gara deludente invece per Guido Pini, che dopo la splendida pole di sabato non è riuscito a ripetersi sul passo e alla fine ha chiuso 10°. Fuori dalla zona punti invece Stefano Nepa (17°) e Leonardo Abruzzo (20°), costretti al ritiro dopo una caduta Riccardo Rossi e Nicola Carraro.