MotoGP Repubblica Ceca, Bagnaia: "Problemi di elettronica, la moto mandava informazioni non corrette"

Pecco Bagnaia rivela che ci sono stati problemi di elettronica dietro il suo 7° posto nella Sprint Race del GP di Repubblica Ceca: "Ero abbastanza comodo, guidavo bene - le parole del pilota Ducati a Sky -. Perdevo qualcosina da Marc ma potevo gestire bene il vantaggio sugli inseguitori. Già in griglia però abbiamo avuto un piccolo intoppo elettronico. Poi il dashboard mi mandava notifiche non corrette, perché la pressione era giusta. Non dovevo dare posizioni come ho fatto. Quando sono rientrato ai box non capivo perché non fossi sotto investigazione, ma guardando la telemetria abbiamo visto che la pressione era perfetta".