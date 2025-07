MotoGP Repubblica Ceca: Marquez cade sul più bello, la pole è di Bagnaia

Per la prima volta in stagione sarà Francesco Bagnaia a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Ducati ha tirato fuori l'orgoglio del campione dopo un venerdì complicatissimo, è passato dal Q1 e ha conquistato il miglior tempo nel Q2 in 1'52''303. Alle sue spalle scatterà il vicino di box Marc Marquez (+ 0''219), che ha chiuso il suo secondo run nella ghiaia proprio mentre stava per scalzare Pecco dalla prima posizione. In prima fila con le due Desmosedici ufficiali ci sarà la Yamaha di Fabio Quartararo (+ 0''305), mentre ad aprire la seconda ci sarà l'Aprilia di un ottimo Marco Bezzecchi (+ 0''341). Scatterà 12° il rientrante Jorge Martin.