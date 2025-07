MotoGP Repubblica Ceca: Marquez trionfa nella Sprint davanti ad Acosta e Bastianini, solo 7° Bagnaia

Una gara un po' pazza, ma con un finale visto e rivisto. Undici volte, per la precisione, tante quanti i successi di MM93 in dodici Sprint Race stagionali. I pochi giri sull'asciutto fatti in prova non hanno permesso ai team di trovare il settaggio ideale per le gomme e chi era al comando ha rischiato: Marc ha dovuto rallentare, farsi sorpassare da Acosta e rimanergli dietro per qualche giro. Poi, al penultimo, ha rotto gli indugi ed è andato a vincere con estrema facilità, sicuro di essere rientrato nei parametri. Le verifiche post gara gli hanno dato ragione.