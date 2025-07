MotoGP Repubblica Ceca, furia Bagnaia: "Strategia completamente sbagliata"

È un Pecco Bagnaia scuro in volto quello che si presenta ai microfoni dopo le prequalifiche del GP di Repubblica Ceca, chiuse al 13° posto: "Giornata positiva finché non abbiamo completamente sbagliato strategia e ora sono fuori dalla top 10 - le parole lapidarie del pilota Ducati a Sky -. In generale la giornata è stata buona, andavo molto forte sull'asciutto e bene anche sul bagnato. Se già siamo al pelo e in più ci complichiamo la vita in questo modo questo mi fa arrabbiare. Spero che domani sia asciutto, domattina proveremo un paio di cose, poi sarà fondamentale il time attack. So cosa è successo e non sono contento".