Fenerbahce o Galatasaray? A ora due certezze: Calhanoglu è a Istanbul, l'Inter lo aspetta mercoledì

Oggi potrebbe avere nuovi contatti tanto con la dirigenza del Fener (e Mourinho) quanto con quella del Gala: voci più o meno incontrollate, tanto quanto quelle di una presunta offerta di 20 milioni che il Fenerbahce stesso starebbe per presentare all'Inter. In Viale della Liberazione non è dunque sinora arrivata nessuna proposta concreta e nulla è sostanzialmente cambiato rispetto a una settimana fa. Esattamente come da Calhanoglu non è stata avanzata alcuna richiesta di cessione.