MotoGP Repubblica Ceca: ennesimo show di Marquez. Bezzecchi splendido 2°, Bagnaia ai piedi del podio

Bezzecchi ce l'ha messa tutta, ha fatto una partenza a fionda e lo ha tenuto dietro per otto giri, ma in questo momento quando Marc decide di vincere, semplicemente, lo fa. Per lui e per l'Aprilia è comunque un grandissimo risultato, che certifica i progressi del team testimoniati anche dall'ottimo 7° posto di Jorge Martin. Il campione del mondo in carica ha conquistato i suoi primi punti in sella alla moto di Noale dopo il lungo calvario per gli infortuni.