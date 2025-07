MotoGP Repubblica Ceca, sconforto Bagnaia: "In staccata mi sorpassano tutti"

Felice per il ritorno in pista e per i primi punti conquistati con l'Aprilia il campione del mondo in carica, Jorge Martin: "Non è una nuova vita, è ritornata la mia. Quando ero a casa a seguire le gare in tv mi sentivo fuori posto. Ho fatto una gara importante e costante, mi aspettavo un calo fisico e un calo delle gomme, ma non è arrivato. Abbiamo fatto un lavoro fantastico. Questa moto è cambiata molto da quando l'ho lasciata in Qatar, mi dà tanta fiducia sul davanti. Bezzecchi, Savadori e tutti il team hanno fatto un lavorone. Nei primi giri avevo un po' di timore, poi sono andato all'attacco".