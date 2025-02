MotoGP: Morbidelli è il più veloce nel day-2 di Sepang

Nella seconda giornata dei test della MotoGp in Malesia, con la pista di Sepang "orfana" del campione del Mondo Jorge Martin (caduto nel day-1), a prendersi la scena è Morbidelli, che fa registrare il tempo più veloce (1'57"210) al termine delle 8 ore di prove. Un ottimo modo per una Ducati non ufficiale di presentarsi a meno di un mese dal via del Mondiale (si parte il 28 febbraio a Buriram, in Thailandia). Tante le prove aerodinamiche e, tra la pausa pranzo e la pioggia che disturba a due ore dal termine, soprattutto nella seconda parte si corre poco, ma l'italiano della Ducati VR46 riesce comunque a concludere 57 giri, risultando il più veloce. Secondo posto per un altro dei protagonisti di questo day-2, vale a dire Fabio Quartararo: il francese della Yamaha chiude a +0"114 e non molto lontano c'è Alex Marquez (+0"130), per un podio virtuale racchiuso dunque in meno di un decimo e mezzo. L'altro membro del Team Gresini è la sorpresa di giornata: Fermin Aldeguer, a +0"335 pur essendo stato quello con meno giri (26) a cronometro.