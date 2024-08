MotoGP, Morbidelli nel 2025 correrà con il VR46 Racing Team 

© afp

Franco Morbidelli correrà nel 2025 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. L'annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato della scuderia di MotoGP. Il pilota romano, che era in scadenza a fine anno con Pramac, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo e avrà come compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. "Che bella storia, sono contentissimo di questa firma. Sicuramente mi sentirò a casa qui, ho tanta voglia di fare bene e di ripagare, in bei risultati, questa fiducia sia per me stesso che per chi lavora nella squadra", ha detto Morbidelli.