La Spagna punta su Carlos Alcaraz, ma soltanto per l'eventuale doppio decisivo, nel quarto di finale di Coppa Davis contro l'Austria alla BolognaFiere Arena. Il capitano iberico David Ferrer ha ufficializzato le scelte lasciando fuori dai singolari il fresco campione delle Atp Finals di Torino, che resta comunque in lista (con le designazioni per il doppio che restano modificabili al termine del secondo singolare) insieme a Marcel Granollers contro la coppia austriaca formata da Lucas Miedler e Neil Oberleitner. Ad aprire il programma della sfida sarà il primo singolare tra l'austriaco Joel Schwaerzler e lo spagnolo Daniel Merida, seguito dal secondo match che opporrà Jurij Rodionov a Rafael Jodar. La vincente del confronto conquisterà l'accesso alla semifinale di sabato 28 novembre, contro la Gran Bretagna.